Можно предположить, что житель Цзиана (провинция Цзянсу, Китай) оказался слишком шокирован произошедшим с ним инцидентом.

Только этим приходится объяснять действия незнакомца, который, поняв, что его трёхколёсный мотоцикл загорелся на автозаправочной станции, принялся тушить огонь совсем уж нелепым способом - попытался задуть его, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Конечно, у мужчины, переоценившего силу своих лёгких, ничего не получилось, и он наконец сообразил совершить единственно правильный поступок - попросить о помощи сотрудников заправки. Те немедленно отключили электричество, объявили об эвакуации, а одна из женщин принесла огнетушитель и быстро справилась с угрозой пожара.

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