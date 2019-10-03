Видеокамера наружного наблюдения, установленная над частным владением в Латинской Америке, запечатлела необычный инцидент, случившийся 30 сентября.

Женщины, ведущие беседу на обочине дороги, вынуждены были, используя проверенную тактику, спасать свои сумки от налётчика на мотоцикле. Одна дама не стала дожидаться, когда подозрительный молодой человек покинет седло мотоцикла и перекинула через забор свой ридикюль. Её примеру последовала вторая участница беседы. Третья женщина, пока её подруги прятали сумки, успела отбежать в сторону, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Воришка быстро понял, что поживиться ему ничем не удастся, скрылся с места происшествия, оставив в покое дам, которым пришлось договариваться с владельцем дома, чтобы воссоединиться со своим багажом.

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