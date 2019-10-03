Житель Чечни публично извинился за видео, на котором он поет "гори-гори ясно" на фоне пожара в торговом центре "Гранд-Парк" в Грозном. Видео с извинениями опубликовано в Instagram-аккаунте "ЧП/Чечня".

На кадрах молодой человек в оранжевой рабочем жилете и с лопатой в руках убирает территорию возле пострадавшего ТЦ. Он говорит на чеченском языке и называет себя автором ролика и представляется Адамом Ибаевым. Его речь перевел "Кавказский узел". Свой поступок мужчина охарактеризовал как "не мужской" и "недостойный чеченца", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Хотел бы попросить прощения у всех за снятое видео. Хотел бы обратиться к чеченцам, чтобы не снимали немужские, недостойные чеченцев видео и не говорили недостойных чеченцев вещей", - сказал молодой человек.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал найти автора видео, возмутившись, что тот радуется горю людей, потерявших свое имущество во время пожара 19 октября.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!