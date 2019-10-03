Соединенные Штаты будут разговаривать с властями КНДР, которые хотят вести диалог с американской стороной. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Посмотрим. Они хотят говорить [с США], и мы скоро будем с ними разговаривать. Посмотрим, что произойдет", - отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о предстоящих американо-северокорейских консультациях, которые, как ожидается, пройдут в Швеции в конце недели.

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