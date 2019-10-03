Издание отмечает, что российская армия занимает второе место в мире по такому показателю как воздушная мобильность, уступая лишь США. Это обеспечивается в первую очередь за счет ВДВ. При этом Ил-76 является основным транспортным самолетом на вооружении российских Вооруженных сил.

Отмечается, что самолет способен перевозить три БМД, в которых помещается десантный взвод. При этом самолет оснащен 23-милиметровыми орудиями, обеспечивающими защиту от истребителей противника.

При этом авторы подчеркивают, что для переброски тяжелой техники российская армия использует железнодорожный транспорт, однако другой российский самолет - Ан-124 - также может выполнять эту функцию. В свою очередь, американская транспортная авиация способна транспортировать только живую силу и легкую бронетехнику.