https://news.day.az/world/1162512.html В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае не исключает возможности появления на МКС женщины-космонавта из ОАЭ, заявил в эфире Дубайского телевидения глава программы подготовки эмиратских космонавтов Салем аль-Марри, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Как вы видели, государство воодушевлено, очень счастливо присутствием Хазза в космосе и его возвращением, и, конечно, у нас должны быть следующие миссии, почему нет, может и женщина полететь", - сказал аль-Марри с места приземления корабля "Союз МС-12" с первым эмиратским космонавтом на борту.
Хазза аль-Мансури стал первым эмиратским астронавтом, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС.
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