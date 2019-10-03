Компания Uber объявила о запуске собственного сервиса для поиска и найма сотрудников - Uber Works. С его помощью работодатели (например, владельцы бизнеса по организации мероприятий или ремонту) могут подобрать временный персонал для выполнения кратковременных задач - уборщиков, грузчиков, официантов или охранников, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Пока приложение Uber Works доступно только в Чикаго (США), где оно тестировалось около года. У соискателей есть возможность отфильтровывать потенциальные места работы по ряду параметров, включая размер зарплаты, местоположение, рабочие часы, требуемые навыки. Помимо этого, прямо из программы можно отслеживать рабочие смены, сказано в блоге Uber.

К участию в Uber Works допускаются контрактные работники, которые самостоятельно отчитываются о налогах, а также те, которым положены льготы (в том числе по медицинскому обслуживанию). Зарегистрироваться на сервисе могут и кадровые агентства при уплате подоходного налога.

Запуск Uber Works можно отнести к стратегии по превращению Uber в "операционную систему для будничной жизни". Такими словами описал крупное обновление приложения глава компании Дара Хосровшахи в конце сентября.

Программа, которая первоначально служила для вызова такси, теперь объединяет другие сервисы, в которые Uber вкладывалась на протяжении последних лет - от аренды электробайка и скутера до доставки еды. Возможно, впоследствии в неё будет перенесен и функционал Uber Works.

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