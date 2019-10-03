Вашингтон отмечают прогресс в сотрудничестве с Анкарой по зоне безопасности на северо-востоке Сирии, заявил в четверг представитель объединенного комитета начальников штабов США полковник Патрик Райдер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет операцию против курдских сил, контролирующих этот регион, если США будут затягивать формирование зоны безопасности.

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