Десять человек погибли при ДТП с 17 автомобилями в Китае
По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ДТП на скоростной трассе в восточной китайской провинции Аньхой в четверг, еще семеро пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Сразу несколько столкновений с участием 17 автомобилей произошли рано утром на одном из участков скоростной трассы G36 (Нанкин - Лоян). Причиной ДТП стала плохая видимость из-за тумана. Согласно данным полиции, девять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер позже в больнице. Семеро получивших травмы в результате ДТП находятся на лечении в больнице, их состояние оценивается как стабильное.
Движение на трассе полностью восстановлено.
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