https://news.day.az/world/1162521.html Путин поручил Госдуме переехать
Путин поручил Госдуме переехать
Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить работников Госдумы в другом здании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Депутаты переедут в здание Дома союзов на Большой Дмитровке.
Также будут перемещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.
Ранее СМИ сообщали, что в здании Госдумы на Охотном ряду запланирован ремонт.
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