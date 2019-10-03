Президент России Владимир Путин распорядился временно разместить работников Госдумы в другом здании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации

Депутаты переедут в здание Дома союзов на Большой Дмитровке.

Также будут перемещены подразделения ФСО, ФСБ, МЧС и подведомственных Управделами президента организаций, которые занимаются обеспечением деятельности Госдумы.

Ранее СМИ сообщали, что в здании Госдумы на Охотном ряду запланирован ремонт.

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