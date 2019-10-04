Президент Эквадора Ленин Морено в четверг объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов, вызванных экономическими мерами правительства, передает ТАСС.

"С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы государства.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!