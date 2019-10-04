https://news.day.az/world/1162525.html В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
В Эквадоре ввели режим ЧП из-за протестов
Президент Эквадора Ленин Морено в четверг объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за протестов, вызванных экономическими мерами правительства, передает ТАСС.
"С целью защиты порядка, спокойствия и безопасности граждан и контроля за теми, кто пытается сеять хаос, я объявил режим чрезвычайного положения на национальном уровне", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы государства.
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