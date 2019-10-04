https://news.day.az/world/1162527.html В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
FAA и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию инцидента.
В США три человека погибли при крушении легкомоторного самолета
Легкий одномоторный самолет упал в американском штате Мичиган, три человека погибли, еще трое получили тяжелые ранения, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Самолет TBM 700, на борту которого находились два пилота и четыре пассажира, разбился чуть севернее административного центра Мичигана города Лансинг в четверг в первой половине дня. Самолет направлялся из Индианаполиса в международный аэропорт Лансинга.
FAA и Национальное управление по безопасности транспорта приступили к расследованию инцидента.
Крушение стало самым смертоносным авиапроисшествием в истории города Лансинг, отмечает издание.
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