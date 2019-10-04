По меньшей мере семь человек погибли и более 50 пропали без вести на востоке Индии, где перевернулось речное судно, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл в середине реки Махананда в городе Чанчал (штат Западная Бенгалия) в четверг вечером. На судне находились более 70 человек. По предварительным данным, причиной крушения стало переполнение судна пассажирами.

"На данный момент найдены тела семи человек. Более 50 человек пропали без вести", - заявил изданию один из членов законодательного собрания штата (MLА).

На месте происшествия ведется поисково-спасательная операция.

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