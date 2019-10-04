В США 32 солдата-парашютиста получили ранения во время учений. 18 из них - в больнице, у одного из них сломан позвоночник. Американские военные совершали ночные прыжки с парашютом, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Однако самолет сбился с курса. Десантники промахнулись с местом приземления и угодили в лес.

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