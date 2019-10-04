https://news.day.az/world/1162579.html Американские десантники разбились во время учебных прыжков с парашютом - ВИДЕО
Американские десантники разбились во время учебных прыжков с парашютом - ВИДЕО
В США 32 солдата-парашютиста получили ранения во время учений. 18 из них - в больнице, у одного из них сломан позвоночник. Американские военные совершали ночные прыжки с парашютом, передает Day.Az со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Однако самолет сбился с курса. Десантники промахнулись с местом приземления и угодили в лес.
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