Во время массовой выброски десанта в Псковской области у одного из бойцов не раскрылся парашют. Десантник погиб. Информацию подтвердили "Известиям" в военной прокуратуре области в четверг, 3 октября.

По некоторым данным, речь идет о 76-й Псковской дивизии ВДВ. Подтверждения от минобороны России пока не последовало, передает Day.Az со ссылкой на телеканал iz.ru.

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