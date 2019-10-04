https://news.day.az/world/1162655.html В России десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта - ВИДЕО
В России десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта - ВИДЕО
Во время массовой выброски десанта в Псковской области у одного из бойцов не раскрылся парашют. Десантник погиб. Информацию подтвердили "Известиям" в военной прокуратуре области в четверг, 3 октября.
По некоторым данным, речь идет о 76-й Псковской дивизии ВДВ. Подтверждения от минобороны России пока не последовало, передает Day.Az со ссылкой на телеканал iz.ru.
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