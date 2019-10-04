Камера застала врасплох воришку, забравшегося в салон автомобиля - ВИДЕО
Жительница города Бивертон (штат Орегон, США) на днях стала жертвой ограбления в исполнении наглого налётчика, забравшегося в салон её автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на телеканал rai77.com.
Темнокожий воришка не ожидал получить ненужную славу, когда находясь в салоне взломанного автомобиля, был запечатлён видеокамерой, установленной на приборной панели.
Женщина разместила видеоролик момента ограбления в интернете и лицо ошеломлённого злоумышленника стало публичным.
"Я просто продолжала воспроизводить видео, потому что это было так забавно. Я рада, что он получил заслуженное внимание, благодаря телеканалам и интернету", - рассказала владелица автомобиля в интервью местным СМИ.
Неуклюжий налётчик, объявленный в розыск, в данный момент скрывается.
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