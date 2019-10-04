https://news.day.az/world/1162717.html Грета Тунберг стала лауреаткой Международной детской премии мира
Грета Тунберг стала лауреаткой Международной детской премии мира
Шведская экоактивистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира.
Об этом сообщила в пятницу организация KidsRights, являющаяся учредителем премии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Влияние и Греты, и Дивины на будущее многих детей неоспоримо", - отметил основатель KidsRights и председатель экспертного комитета Марк Дулларт.
Он назвал девушек законными победителями победители Международной детской премии мира.
Торжественная церемония вручения награды пройдет 20 ноября в Гааге по случаю Всемирного дня ребенка.
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