Полиция в Индии опровергает, что неизвестные украли прах лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди из музея. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее журнал India Today со ссылкой на местные власти сообщил, что прах Ганди украли из мемориала в штате Мадхья-Прадеш. Инцидент произошел в день празднования 150-летия Ганди. Кражу заметил глава местного совета Гурмит Сингх (Gurmeet Singh), который пришел отдать дань уважения "отцу нации", пишет издание.

Представитель полиции С. Багхель заявил, что сообщения о краже были неправдой, поскольку прах Ганди никогда не хранился в музее.

Полиция, однако, подтвердила, что вандалы написали на входе в здание мемориала слова "предатель нации". В связи с этим было начато расследование.

Мохандас Карамчанд Ганди - идеолог национально-освободительного движения Индии. В ходе многолетней борьбы индийцев за независимость Ганди проповедовал непротивление злу насилием. Его ненасильственные методы борьбы - мирные марши и акции неповиновения - вдохновили миллионы индийцев на борьбу за освобождение страны от британского колониального господства. Ганди был убит 30 января 1948 года националистом-радикалом Натхурамом Годзе.



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