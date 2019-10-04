В немецком городе Росток две цирковые зебры вырвались из вольера и устроили настоящий переполох, передает Day.Az со ссылкой на телеканал tvzvezda.ru.

Одно из животных удалось отловить быстро, а второе смогло увильнуть и убежало в сторону автобана, где попало в объективы камер водителей.

Как сообщили в местной полиции, внезапное появление зебры на трассе спровоцировало аварию. Заметив на дороге животное, автомобилист поспешил уклониться, однако сам задел другое транспортное средство.

Полиция некоторое время продолжала погоню за зеброй, однако млекопитающее не удавались приманить ни едой, ни другими методами.

При одной из попыток схватить зебру полицейский был ранен. Кроме того, была повреждена патрульная машина.

Как сообщает Nordkurier, животное пришлось застрелить, исходя из соображений безопасности.

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