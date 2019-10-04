Дочь российской журналистки Юлии Юзик рассказала в Facebook подробности ее задержания в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Она написала, что сначала Юлия позвонила своей матери, затем о произошедшем узнала и дочь.

"У мамы большие проблемы, но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьёзны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть её, но даже слышать её голос не будет возможности", - сообщила она.

Дочь отметила, что у женщины отобрали телефон. Других способов связаться с ней нет.

"В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться", - подтвердила она.

О задержании Юзик ранее в Facebook написал журналист Борис Войцеховский. По его словам, сейчас она находится в камере, завтра будет суд. Ей грозит до десяти лет тюрьмы за сотрудничество с израильскими спецслужбами, в котором ее обвиняют.

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