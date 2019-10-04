Житель Нью-Йорка Бобби Махони стал свидетелем нападения питбуля на четырехлетнюю дочь казахстанского дипломата. Мужчина ударил разъяренного пса бейсбольной битой около двадцати раз, прежде чем пес отпустил девочку.

Девочка вместе с матерью направлялась к машине, чтобы отправиться в детский сад. В этот момент на ребенка напал разъяренный питбуль. Инцидент заметил сосед семьи казахстанского дипломата, который и отбил малышку у пса.

"Я ударил собаку где-то 15-20 раз. И ничего. Пес прыгнул и вцепился крепко в девочку. Она кричала, мама тоже. И только потом собака отцепилась. На ее месте могла быть и моя маленькая дочь. Она тоже ходит в детский сад. И если бы никто не помог, то не знаю, чем бы это все закончилось", - рассказал американец.

Девочку с различными ранами доставили в больницу. Она уже перенесла операцию. Медики оценивают ее состояние как стабильное.

Как ранее сообщили в МИД, ЧП произошло в семье сотрудника Постоянного представительства Казахстана при ООН.

По данным ведомства, утром 2 октября 4-летняя дочь дипломата вместе с мамой вышла из дома и направлялась к припаркованному автомобилю. В этот момент неожиданно появилась собака без поводка и намордника и напала на ребенка.

Полицейские уже приступили к расследованию инцидента. Источник: Новости Казахстана - Nur.kz

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