На Нюрбинском горно-обогатительном комбинате АЛРОСА в Якутии обнаружен уникальный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как отмечает пресс-служба компании АЛРОСА, благодаря своей особенности камень напоминает традиционную русскую матрешку. По словам специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Возраст алмаза, как предполагают ученые, может составлять более 800 млн лет. Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет максимальные размеры 4,8×4,9×2,8 мм. Внутренний алмаз имеет таблитчатую форму и размеры 1,9×2,1×0,6 мм.

Алмаз обнаружили в процессе сортировки специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами. Камень передали в Научно-исследовательское геологическое предприятие АЛРОСА.

По результатам исследования ученые вынесли гипотезу о том, как именно сформировался кристалл. По их мнению, сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе Олег Ковальчук считает, что обнаруженный алмаз является "уникальным творением природы".

"Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии, в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй - в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки", - пояснил он.

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