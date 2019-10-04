Ирландия готова рассмотреть вариант о дополнительном переносе сроков Brexit, если Великобритания обратится с подобным запросом. Об этом заявил в пятницу в Копенгагене на встрече с главой датского правительства Метте Фредериксеном глава правительства Ирландии Лео Варадкар, которого цитирует Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я предпочел бы, чтобы мы пришли к соглашению [о выходе Великобритании из ЕС] до середины октября, - цитирует Вардакара агентство. - Однако если Великобритания обратится с просьбой о переносе сроков Brexit, мы готовы рассмотреть такой вариант". "Думаю, большинство наших партнеров в ЕС поступят также, если для этого будут основания. Безусловно, отсрочка намного лучше выхода без сделки", - указал глава ирландского правительства.

Ранее в пятницу сессионный суд Шотландии получил письменные заверения британского правительства и его главы Бориса Джонсона в том, что премьер-министр попросит ЕС об отсрочке Brexit, если не сможет заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях предстоящего "развода". Выдержки из документа с изложением официальной позиции правительства опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter британский юрист Джо Моэм. При этом ранее Джонсон неоднократно заявлял о том, что не будет просить Евросоюз в очередной раз отложить дату Brexit и скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем пойдет на такой шаг.

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