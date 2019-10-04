Индия хочет снизить зависимость от нефти, и сотрудничество с Россией может помочь ей в этом, заявил министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхан.

"Россия является одним из важных направлений для нас" для удовлетворения потребностей в энергии, сказал Прадхан в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Нью-Дели, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире. Страна удовлетворяет за счет импорта около 80% своих потребностей в нефти. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что хочет снизить этот показатель до 67% к 2022 г. В то же время правительство Индии планирует увеличить долю природного газа в энергобалансе страны с 6% до 15% к 2030 г.

Большой объем импорта нефти в Индию, в основном из стран Ближнего Востока, делает страну крайне уязвимой к резким скачкам цен на нефть. Диверсификация энергобаланса Индии позволит правительству лучше управлять своими финансами, отметил Прадхан.



После встречи Моди с президентом России Владимиром Путиным в прошлом месяце страны объявили о нескольких сделках в энергетической отрасли.



Индийская Petronet LNG договорилась о покупке сжиженного природного газа у российского "НОВАТЭКа" и согласилась инвестировать в будущие проекты российской компании.



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