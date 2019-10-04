https://news.day.az/world/1162820.html Аэропорт Глазго эвакуируют из-за подозрительного самолета
Аэропорт Глазго эвакуируют из-за подозрительного самолета
Пассажиры и персонал были эвакуированы из части аэропорта Глазго, передает Scottish Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Аварийные службы были вызваны на место после того, как возникли опасения по поводу груза на прибывающем рейсе.
Самолет был оцеплен.
Дорога к аэропорту перекрыта.
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