Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что для граждан Польши начал действовать безвизовый режим, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В беседе с журналистами в Белом доме глава государства сообщил, что речь идет о "полной отмене виз".

О намерении отменить визы Трамп сообщил 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, когда была

Совместная декларация об усилении оборонного сотрудничества. В свою очередь Дуда выражал надежду на то, что визы будут отменены до 25 декабря.