https://news.day.az/world/1162847.html США отменили визы для граждан Польши
США отменили визы для граждан Польши
Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что для граждан Польши начал действовать безвизовый режим, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В беседе с журналистами в Белом доме глава государства сообщил, что речь идет о "полной отмене виз".
О намерении отменить визы Трамп сообщил 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, когда была
Совместная декларация об усилении оборонного сотрудничества. В свою очередь Дуда выражал надежду на то, что визы будут отменены до 25 декабря.
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