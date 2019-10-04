1 ноября президентом и генеральным директором американской компании в сфере интернет-технологий HP станет испанец Энрике Лорес.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, Э.Лорес заменит Диона Вайслера, который подал в отставку и желает вернуться в Австралию из-за семейных проблем, передает Day.Az.

Отметим, что в ближайшие три года американский производитель персональных компьютеров и принтеров HP сократит от 7 до 9 тыс. рабочих мест по всему миру, что эквивалентно корректировке от 13 до 16 процентов рабочей силы.

HP намерена добиться сокращения рабочей силы за счет добровольного отпуска, досрочного выхода на пенсию и увольнений. Таким образом, к концу 2022 года годовая экономия составит около 1 млрд долларов США.

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