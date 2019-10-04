https://news.day.az/world/1162873.html ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против Турции
ЕС рассмотрит вопрос введения санкций против Турции
Евросоюз обсудит возможность введения точечных санкций из-за буровых работ Турции у берегов Кипра.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает дипслужба ЕС.
Отмечается, что вопрос будет поднят на встрече глав МИД стран 14 октября.
"Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа", - говорится в заявлении.
Встреча должна будет пройти "в духе доброй воли", а также при соблюдении норм международного права.
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