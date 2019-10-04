Два полицейских погибли в пятницу в городе Триест на севере Италии в результате перестрелки перед зданием городской квестуры (полицейского управления), сообщает новостной телеканал RaiNews 24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этой информации, уроженец Доминиканской Республики, подозревавшийся в угоне скутера, в пятницу прибыл в квестуру в сопровождении своего брата. Каким-то образом ему удалось завладеть пистолетом одного из полицейских, и он открыл огонь.

Вооруженный ножом мужчина напал на полицейское управление в Париже, четыре человека погибли. Обозреватель Sputnik Франция Оксана Бобрович рассказала детали нападения.

В результате возникшей перестрелки были ранены пять полицейских и брат нападавшего. Двое сотрудников полиции 34-летний Пьерлуиджи Ротта и 31-летний Маттео Де Менего получили смертельные ранения и скончались, не приходя в сознание. Состояние других раненых не вызывает опасений у врачей.

Открывший стрельбу мужчина и его брат арестованы.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил соболезнования родственникам погибших полицейских и подчеркнул, что "эта трагедия нанесла рану государству".

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