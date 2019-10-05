У берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 23:20 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 66 километрах от района Датча. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 12 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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