Герцог Сассекский подал в суд на владельцев двух британских таблоидов - Sun и Daily Mirror - в связи с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонных разговоров.

Иск принца Гарри подтвердили Букингемский дворец и представитель News Group Newspapers, выпускающей газету Sun, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Поданные в Высокий суд Англии и Уэльса документы от лица принца Гарри, как сообщается, касаются случаев незаконного перехвата голосовых сообщений.

Ранее на этой неделе принц Гарри и его супруга Меган подали иск против британской газеты Mail on Sunday.

Герцог и герцогиня Сассекские считают, что таблоид незаконно опубликовал письмо Меган, адресованное отцу.

Би-би-си пока не установила, к какому периоду относятся нынешние обвинения в адрес Sun и Daily Mirror.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд сообщает, что, как предполагается, эти обвинения касаются скандала вокруг взлома личных телефонов, разразившегося в Британии еще в начале 2000-х годов.

Представитель News Group Newspapers (NGN) сказала: "Мы можем подтвердить, что герцогом Сассекским был подан иск", однако отказалась от дальнейших комментариев.

Источник в медиа-группе Reach, владеющей газетой Mirror, подтвердил журналистам, что в корпорации знают о судебном иске, однако еще с ним не ознакомились и потому не могут комментировать.

Новость о том, что принц Гарри подал новый иск против двух таблоидов, первым сообщил портал Byline, назвав это серьезной эскалацией войны принца с журналистами.

Как сообщает этот вебсайт, иск был подан 27 сентября через адвокатскую контору Clintons LLP.

О какой прослушке может идти речь?

История с прослушиванием телефонов знаменитостей, в том числе и членов королевской семьи, началась в середине 2000-х годов, что привело в 2011 году к полномасштабному расследованию в изданиях, принадлежавших медиа-магнату Руперту Мердоку, и закрытию в том же году таблоида News of the World.

В 2009 году cтало известно, что репортеры могли получить незаконный доступ к голосовой почте около трех тысяч общественных деятелей, актеров и просто знаменитостей, в числе которых были тогдашний мэр Лондона Борис Джонсон, актеры Хью Грант и Гвинет Пэлтроу, певец Джордж Майкл, бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн и многие другие.

Обе медиа-группы выплатили жертвам незаконного прослушивания в общей сложности около 500 млн фунтов в качестве возмещения ущерба и судебных издержек.

В начале 2019 года инициативная группа Hacked Off, представляющая интересы жертв прослушки, сообщила, что газетам, возможно, придется заплатить за этот скандал до 1 млрд фунтов в виде компенсаций и издержек.

Также в этом году стало известно, что Хью Грант достиг соглашения по поводу своего иска с медиа-группой, владеющей Mirror, а сэр Элтон Джон, актриса Элизабер Херли и бывшая супруга сэра Пола Маккартни Хезер Миллс - с News Group Newspapers.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!