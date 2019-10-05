В Анкаре ожидают, что в буферную зону на севере Сирии могут переселиться 2 млн беженцев. Для создания инфраструктуры необходима помощь Брюсселя, заявил вице-президент Турции Октай, принимая главу МВД Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на DW, вице-президент Турции Фуат Октай призвал Европейский Союз помочь в переселении сирийских беженцев в так называемую зону безопасности на севере Сирии. "Мы ожидаем, что в этот мирный ареал смогут добровольно переселиться почти два миллиона сирийцев. Нам необходимо построить необходимую инфраструктуру - временное и постоянное жилье, больницы и школы", - заявил он в пятницу, 4 октября, принимая в Анкаре министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) и еврокомиссара по вопросам миграции Димитриса Аврамопулоса.

Необходима поддержка всех игроков в регионе

По словам Октая, планирование проектов по переселению беженцев уже завершено. "Однако чтобы их осуществить, нам необходима поддержка всех действующих в регионе игроков, в особенности ЕС", - отметил он. Представитель МВД Германии Стив Альтер (Steve Alter) отметил, что встреча Зеехофера с Октаем длилась почти 90 минут.

Немецкий министр находится с двухдневным визитом в Анкаре, одной из главных тем являлся спорный проект переселения сирийских беженцев в буферную зону на севере Сирии, где по-прежнему идут боевые действия. Во время переговоров с главой МВД Турции Сулейманом Сойлу и главой МИД Мевлютом Чавушоглу Зеехофер заявил о позиции Берлина, не поддерживающего данный проект. "Я отчетливо заявил, что есть много правительств, включая наше, которые считают его проблематичным", - отметил он.

Буферная зона в Сирии

В начале августа США и Турция объявили о создании буферной зоны между турецкой границей и формированиями альянса курдских отрядов народной самообороны. Американский президент Дональд Трамп предложил создать зону безопасности, чтобы удержать Анкару от столкновений с альянсом. Планируется, что буферную зону смогут также использовать сирийские беженцы для возвращения домой из Турции. В настоящий момент в Турции находятся более 3,5 млн беженцев из Сирии - больше, чем в любой другой стране.

Сирийское правительство категорически отвергает идею создания буферной зоны и называет ее нарушением суверенитета страны.

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