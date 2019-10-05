Иранские власти приняли решение об освобождении из-под стражи российской журналистки Юлии Юзик, которую задержали в Тегеране, предположительно, по подозрению в сотрудничестве с разведкой Израиля. Она выйдет на свободу в ближайшее время.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави.

Юлия Юзик известна как автор книги о террористках-смертницах. Некоторое время назад по заданию "Комсомольской правды" она делала репортаж об израильской армии, находясь в командировке в еврейском государстве.

Три дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции задержали и заперли в камере.

Ранее МИД России вызвал посла Ирана для прояснения ситуации. Официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова заявила в эфире НСН, что дипломатическое ведомство сделает всё возможное для защиты россиянки.

В свою очередь, как передает РИА ФАН, Союз журналистов России предположил, что задержание связано с тем, что в паспорте Юзик оказались израильские визы. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Как отмечает Телеканал "360", Юзик не информировала о своей поездке в Тегеран российское посольство, поэтому дипломатические сотрудники подключились к решению вопроса об ее освобождении только на третий день после задержания.

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