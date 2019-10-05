В Гессене два пожилых человека умерли после употребления колбасы производства компании Wilke Wurstwaren.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ежедневник Spiegel.

Отмечается, что мясные продукты были заражены листерией. По информации издания, связь этих двух смертей и еще 37 случаев заражения из-за продукции этой компании доказали в Институте Роберта Коха.

В четверг Wilke подала иск о начале процедуры банкротства, добавляет журнал. Компания проработала в Германии более 80 лет.

Как сообщает телевизионная сеть NOS, за последние два года из-за листериоза в стране скончались три человека, а у одной женщины случился выкидыш.

По данным Национального института здравоохранения, заражение бактерией произошло от употребления мясных изделий компании Offerman, всего зафиксировано 20 случаев заболевания листериозом. Отмечается также, что в пятницу ряд продуктовых сетей начал отзывать из продажи продукцию производителя.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.

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