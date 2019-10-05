https://news.day.az/world/1162898.html Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", - говорится в сообщении армии.
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", - говорится в сообщении армии.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, 54 палестинца были ранены в результате стычек израильских военных с демонстрантами "Марша возвращения", проходившего у границы, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летний палестинец.
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