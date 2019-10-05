Легковой автомобиль упал с моста на железнодорожные пути в провинции Цзянси, жертвами ДТП стали пять человек. Об этом говорится в сообщении Управления общественной безопасности города Чжаншу, опубликованном в субботу на официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел накануне ночью на одном из участков железной дороги Пекин - Коулун в районе города Чжаншу. В заявлении полиции указывается, что ехавший по мосту над железнодорожными путями легковой автомобиль протаранил защитное ограждение и свалился вниз. После удара о землю транспортное средство загорелось. Находившиеся в салоне автомобиля пять человек погибли на месте.

О причинах аварии информации не поступало, продолжается расследование произошедшего.

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