Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить штат сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Источники сообщают, что решение о сокращении персонала было принято в рамках усилий Белого дома, направленных на то, чтобы "сделать его внешнеполитическое ведомство более гибким под руководством нового советника по национальной безопасности" Роберта О`Брайена. На данный момент штат СНБ достигает 310 человек, число сотрудников основательно выросло при экс-президенте США Бараке Обаме.

О`Брайен и Мик Малвейни - исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома - сообщили членам СНБ о сокращении на этой неделе. Сотрудники будут переведены из СНБ в другие департаменты - Пентагон, Госдеп и спецслужбы.

Ранее Трамп поделился в Twitter записью, утверждающей, что американский разведчик, подавший руководству жалобу о тревожном разговоре Трампа с неким иностранным лидером, являлся сотрудником СНБ.

Ранее издание Washington Post сообщало, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре Трампа с неким иностранным лидером. Затем издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе. Позднее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося разговора, которая подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование. Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей.



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