ЕС смягчит эмбарго на импорт продуктов из Японии, введенного после аварии на АЭС
Евросоюз принял решение смягчить ограничения на импорт продуктов питания из Японии, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, о соответствующем решении японского премьер-министра Синдзо Абэ проинформировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время их недавней встречи в Брюсселе. Отмечается, что смягчение продуктового эмбарго планируется до конца 2019 года. В частности, ожидается, что ЕС снимет ограничения на импорт рыбной продукции из двух соседних с Фукусимой префектур - Ивате и Мияги.
После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие страны ввели ограничения на импорт продукции из Японии. За годы, прошедшие с момента трагедии, большинство рестрикций было снято, однако Китай и Южная Корея занимают наиболее жесткую позицию в этом вопросе. Введенное ими в 2011 году продуктовое эмбарго действует практически в полном объеме. В частности, китайская сторона до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур (всего в стране их насчитывается 47).
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