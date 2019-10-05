Евросоюз принял решение смягчить ограничения на импорт продуктов питания из Японии, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, о соответствующем решении японского премьер-министра Синдзо Абэ проинформировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время их недавней встречи в Брюсселе. Отмечается, что смягчение продуктового эмбарго планируется до конца 2019 года. В частности, ожидается, что ЕС снимет ограничения на импорт рыбной продукции из двух соседних с Фукусимой префектур - Ивате и Мияги.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие страны ввели ограничения на импорт продукции из Японии. За годы, прошедшие с момента трагедии, большинство рестрикций было снято, однако Китай и Южная Корея занимают наиболее жесткую позицию в этом вопросе. Введенное ими в 2011 году продуктовое эмбарго действует практически в полном объеме. В частности, китайская сторона до сих пор запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур (всего в стране их насчитывается 47).

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