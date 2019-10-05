ВМС США испытали противокорабельную ракету NSM во время учений в прибрежных водах острова Гуам, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Боевой корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords класса Independence успешно продемонстрировал возможности ракеты NSM", - говорится в сообщении тихоокеанского флота США.

Отмечается, что учения Pacific Griffin прошли первого октября. Видео испытаний опубликовало издание Naval News в своем аккаунте в Twitter.

В заявлении также сообщается, что это первый запуск подобной ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе.

Противокорабельная ракета NSM является ударным высокоточным оружием большой дальности, которое способно находить и уничтожать корабли на расстоянии до 185 километров.

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