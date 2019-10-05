Полузащитник "Дерби Каунти" Мэйсон Беннетт и нападающий Том Лоуренс арестованы полицией за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Sky Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел ночью 24 сентября. В пресс-релизе клуба говорится, что ДТП случилось после командного вечера. В результате аварии по вине пьяного водителя серьезно пострадал ирландский защитник Ричард Кио, который получил разрыв связок обоих колен и теперь не сможет играть 15 месяцев.

Также футболисты оштрафованы английским клубом на 6-недельную зарплату.

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