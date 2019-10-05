Порядка 450 человек были задержаны в ходе протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября. Об этом сообщил РИА Новости глава иракских правозащитников Мустафа Саадун, передает Day.Az.

Половина остаются в тюрьмах до сих пор.

В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. Верховный комиссар ООН по правам человека потребовал немедленного и открытого расследования гибели мирных демонстрантов в Ираке.



"450 человек задержаны, отпустили примерно половину", - сказал Саадун.

Он также подтвердил информацию о возросшем числе жертв среди демонстрантов. "Погибли 73 человека, порядка 3 тысяч ранены с начала противостояния с силами безопасности. Большая часть погибших и пострадавших - из Багдада и провинции Зи-Кар. Основные ранения - в голову и в грудь", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что минувшая пятница стала самым "кровавым" днем протестов, а также не исключил, что число жертв событий в Ираке в ближайшее время может увеличиться до ста.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!