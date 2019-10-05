Президент США Дональд Трамп готов частично снять санкции с Северной Кореи. Об этом пишет Time, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников издания, американский лидер во время совещания 1 октября вообще не выразил заинтересованности в данных о разработке Пхеньяном новых вооружений. При этом он подчеркнул, что переговоры с северокорейской стороной должны продолжаться, как и запланировано.

Отмечается, что Трамп поддержал идею частичного снятия санкций с КНДР в обмен на демонтаж ядерного объекта Йонбен (Yongbyon) и приостановку производства высокообогащенного урана. Президент готов предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на три года снять ограничения ООН в отношении текстильной и угольной промышленности. При этом в случае, если всемирная организация откажется приостанавливать действие санкций, Вашингтон готов просто перестать следить за ними.

Time пишет, что чиновники и разведка США обеспокоены подобным подходом администрации. Они указывают на то, что на площадке в Йонбене существует около 200 объектов и проконтролировать их демонтаж можно только личным присутствием, при этом Северная Корея вряд ли согласится на допуск инспекторов. Кроме того, считается, что в стране имеется несколько тайных объектов по обогащению урана. Также предложение даст Пхеньяну три дополнительных года для укрепления своего арсенала, считают они.

Ранее сообщалось, что США и Северная Корея в ближайшие дни проведут переговоры. Как отмечает Reuters, они пройдут в Стокгольме, куда прибыли главный переговорщик от США и делегация из Пхеньяна.

Последнее испытание Северная Корея провела 2 октября. Сообщалось, что новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3 была запущена с подводной лодки под большим углом. В Японии указывали, что она достигла высоты около 900 километров, а дальность полета составила 450 километров.

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