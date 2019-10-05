https://news.day.az/world/1163028.html Москву накроет "настоящим снегом"
Москву накроет "настоящим снегом"
В начале предстоящей недели Москву и область накроет "настоящий снегопад". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет, передает Day.Az.
Сухой снег может выпасть ночью в понедельник, но снежный покров не образуется из-за плюсовых температур днем. Во вторник регион ожидают минусовые температуры ночью (до минус 4 градусов) и дневные в районе 2-7 градусов со знаком плюс.
Пешеходам и водителям следует соблюдать повышенную осторожность в связи с наступлением так называемой "глубокой осени".
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