Свадьба молодожёнов Шона и Бриттани Туохи, которая состоялась в городе Спокан (Вашингтон, США), стала не совсем обычным праздником, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Учитывая климатические особенности местности, жених с невестой не ожидали никаких катаклизмов и рассчитывали, что их важный день пройдёт при хорошей погоде.

И главные герои торжества, и их гости были одеты очень легко, вот только, как выяснилось, с нарядами они не слишком угадали.

Именно в день свадьбы случилась погодная аномалия, и в Спокане прошёл обильный снегопад, который всех просто ошеломил. Пришлось молодожёнам спешно менять планы и переносить большую часть праздника в помещение.

Впрочем, фотограф, снимавший Шона и Бриттани, всё-таки сумел уговорить их выйти в компании гостей на улицу и попозировать на фоне волшебной зимней сказки. Теперь, рассматривая фотографии, муж и жена не жалеют о том, что отважились постоять под снегом, ведь снимки получились потрясающе красивыми и оригинальными.

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