Иранские женщины впервые за 40 лет смогут посетить футбольный матч, сообщает IRNA. Согласно информации источника, на первый домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года национальной команды с Камбоджей, который должен состояться в четверг, 10 октября, для представительниц слабого пола специализированный сайт начал продажу билетов на отдельные трибуны, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Напомним, в середине июля в Иране женщинам разрешили посещать матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Сначала для женщин было выделено только две трибуны, но, после того как всего за несколько минут билеты на все места были распроданы, было принято решение выделить для них еще две трибуны.

В Иране женщины не могли посещать футбольные матчи на протяжении последних четырех десятилетий. До последнего времени они могли смотреть игры только в специализированных зонах на больших экранах. В таких условиях болельщицам приходилось прибегать к различным способам обойти запрет. Так однажды иранские женщины наклеили бороды, чтобы попасть на футбольный матч.

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