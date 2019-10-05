Брюссель отказался обсуждать на выходных 5-6 октября план британского премьер-министра Бориса Джонсона по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, передает Sky News.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, представитель Еврокомиссии добавила, что в пятницу, 4 октября, главный переговорщик Брюсселя с Лондоном Мишель Барнье провел брифинг с представителями стран ЕС, на котором страны пришли к согласию, что "предложения Британии не дают оснований для заключения соглашения".

Ранее сообщалось, что если к 19 октября Великобритания не заключит с Европейским союзом соглашение об условиях Brexit, Лондон попросит Брюссель об очередной отсрочке выхода Соединенного Королевства.

Борис Джонсон заявлял, что королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября, несмотря на закон, которым парламентарии обязали его просить о продлении Brexit.

Но правительство подтвердило то, что Джонсон будет следовать закону и обратится к ЕС с просьбой об отсрочке.

Помимо того, суд попросили изучить возможность заключения премьера в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

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