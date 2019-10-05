https://news.day.az/world/1163061.html Массовое отравление на свадьбе в Украине
Массовое отравление на свадьбе в Украине
72 человека госпитализированы с отравлением после празднования свадьбы в Черновицкой области. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 72 человека, в том числе 18 детей, которые 29-30 сентября употребляли еду на праздновании свадьбы в ресторане пгт Путила", - отметили в ведомстве.
По данным ГСЧС, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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