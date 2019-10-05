По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате трех взрывов на севере Сирии. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

По его данным, взрывы прогремели в трех населенных пунктах - Джераблусе, Чобанбее и Каббасине. В настоящее время эти территории находятся под контролем бойцов так называемой Сирийской свободной армии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает агентство, местные власти полагают, что за атаками стоят курдские "Силы народной самообороны", которые Анкара считает сирийским ответвлением "Рабочей партии Курдистана". Последняя признана Турцией террористической организацией.

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