https://news.day.az/world/1163084.html В Англии перевернулся двухэтажный автобус - ФОТО
В Англии перевернулся двухэтажный автобус - ФОТО
Двухэтажный автобус перевернулся в субботу утром на шоссе А385 в английском графстве Девон. Как сообщает телеканал Sky News, в ДТП пострадали больше 10 человек, состояние одного оценивается как тяжелое, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные", - говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла.
Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто. Причины ДТП выясняются.
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