Двухэтажный автобус перевернулся в субботу утром на шоссе А385 в английском графстве Девон. Как сообщает телеканал Sky News, в ДТП пострадали больше 10 человек, состояние одного оценивается как тяжелое, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. На месте находятся сотрудники полиции и пожарные", - говорится в сообщении полицейского управления Девона и Корнуолла. Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто. Причины ДТП выясняются.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!