Иранский студент, который больше года провел в заключении в Австралии, освобожден из-под стражи и вернулся на родину, передает в субботу телерадиокомпания IRIB, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что 38-летний студент австралийского Университета Квинсленда иранец Реза Дехбаши был арестован в августе 2018 года австралийскими властями за "приобретение и транспортировку передового американского военного радиолокационного оборудования через Дубай в Иран". Отмечается, что Дехбаши никогда не был в США.

По данным телерадиокорпорации, изначально власти Австралии намеревались экстрадировать Дехбаши в США, однако в итоге было принято решение о его освобождении. Сообщается, что такое решение было достигнуто благодаря усилиям иранского МИД.

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